صحة النواب تستعجل إرسالة تشريع حكومي لتنظيم تداول الأدوية عبر الإنترنت

• إيرين سعد: غياب الرقابة «خطر».. والسوق الموازية تخطت جهات التراخيص

• محمد الشيخ: التطبيقات الإلكترونية باب خلفي لانتشار الأدوية المهربة

قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إيرين سعيد، إن اللجنة أوصت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى، بسرعة إرسال التشريع الحكومى الخاص بتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الإنترنت، وضرورة تفعيل دور المفتش الصيدلى على أرض الواقع، ووعد رئيس هيئة الدواء الدكتور أيمن الخطيب بإرساله للمجلس فى أقرب وقت.

وحذرت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«الشروق»، من تداول الأدوية وبيعها عبر الإنترنت، نظرا لخطورتها وبعدها عن الرقابة من جانب أجهزة الدولة، موضحة أن اللجنة ناقشت القضية بناء على مجموعة من طلبات الإحاطة التى قدمها النواب بشأن وجود سوق موازية لبيع الأدوية عبر الإنترنت، تخطت جهات التراخيص والجهات المنوطة بالجودة، مؤكدة وجود أضرار كثيرة تقع على المواطنين بسبب هذه الأدوية، وصلت إلى حد وفاة البعض.

وأشارت إلى أن نائب رئيس هيئة الدواء الدكتور أيمن الخطيب، قال إن هناك اتجاها لإصدار تشريع حكومى لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الإنترنت، لكن لم يحدد ملامحه بعد، مضيفة: «الخطيب أكد أنه حال وجود صفحة لبيع الدواء عبر الإنترنت، يجب أن تكون لكيان صيدلى مثل شركة أدوية أو صيدلية، تخضع للرقابة، وأن تفعيل الأمر سيكون بالتعاون مع وزارة الاتصالات، هذا الأمر سيطرح على اللجنة بعد إعداده وستتم دراسته جيدا».

وتابعت: «التشريع سيشمل تقديم الخدمة الصحية عبر الإنترنت بشكل عام وليس الأدوية فقط، ومنها موضوع توقيع الكشف الطبى عن بعد، لا يوجد فى العالم ما يسمى بالكشف على مريض عبر الإنترنت، بل يمكن فقط متابعة الحالة والتقارير الصادرة بشأنها بعد ذلك عن طريق الإنترنت».

وواصلت: «فى الوحدة الصحية، هناك ممارس عام لديه القدرة على فحص المريض دون تشخيص، ويصف للطبيب الاستشارى عبر الهاتف أو الإنترنت وضع الحالة المرضية، والأخير إما أن يشخص الحالة أو يرسلها إلى مستشفى المحافظة، وهذه الفكرة طبقت فى مصر خلال جائحة كورونا فى عدد من المناطق البعيدة».

وأكدت أن رئيس هيئة الدواء تامر عصام، قال إنه من المقرر وجود منصة تعمل تحت رقابة وزارة الصحة، ستكون متاحة أمام الصيدليات المتعاقدة مع التأمينات أو غيرها من الصيدليات، خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وعند كتابة الدواء للمريض سيرفع على هذه المنصة، ومن خلال كارت إلكترونى سيتوجه المريض للصيدلية ويصرف دواءه.

واستكملت: «أعضاء لجنة الصحة طلبوا من قبل عدم صرف الأدوية دون روشتة، لكن نظرا للوضع الاقتصادى والظروف الاجتماعية للمواطنين، اقترحنا تطبيق الأمر على الأدوية الأكثر خطورة على المريض، مثل الأدوية التى تؤخذ عن طريق الوريد، ثم تتوالى بعدها الأدوية الأخرى».

من جهته، أكد نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ محمد الشيخ، أن انتشار التطبيقات الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لبيع الأدوية ارتفع بشوق غير مسبوق فى وقت تفشى جائحة كورونا، لافتا إلى أن هذه التطبيقات باب خلفى لانتشار الأدوية المهربة، والأدوية المدرجة على جداول المخدرات، وهو ما يعرض سلامة وحياة المواطنين للخطر.

وأضاف الشيخ، لـ«الشروق»، أن تلك التطبيقات لا تخضع للرقابة أو للتفتيش وغير معروف مصدر أدويتها، وفى حال حدوث مضاعفات لأى من المواطنين يصعب محاسبة تلك الأماكن، لافتا إلى أن غياب الرقابة على تلك الصفحات يؤدى إلى تخريب المنظومة الصيدلانية، لأن الصيدليات تدفع ضرائب وتخضع للتفتيش الصيدلى، وتوجد بها عمالة ومصروفات، وأكد أن أى مناقشة بشأن هذا الأمر يجب أن تكون بمشاركة النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية.