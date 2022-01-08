أبو مازن يصل شرم الشيخ غدا للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل إلى مدينة شرم الشيخ، غدا الأحد، في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستغرق يومين؛ "تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة".

وأوضح السفير دياب اللوح، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن "الرئيس الفلسطيني سيعقد جلسة خاصة مع شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش أعمال المنتدى؛ لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة".