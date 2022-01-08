تصدر اللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة جامعة عين شمس بتكليف من مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، التقرير الفنى النهائى بشأن توصيف السيارات العاملة بتكنولوجيا «EQ Boost» الهايبرد المحتجزة بالجمارك، وذلك مع مساعى الحكومة لحل أزمة سيارات مرسيدس وجيلى بالموانئ.

وقال مصدر مطلع لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إن اللجنة الفنية المشكلة من مصلحة الجمارك بناء على توجيه وزير المالية، قامت بفحص سيارات جيلى المحتجزة، يوم الثلاثاء الماضى، كما قامت بفحص سيارات مرسيدس هايبرد بجمارك الاسكندرية، يوم الأربعاء من نفس الأسبوع، ومن المقرر أن تصدر التقرير الفنى الذى يثبت ما إذا كانت السيارات هايبرد تعمل بمحركين إحدهما كهربائى والآخر ميكانيكى من عدمه، اليوم.

واحتجزت الجمارك مؤخرًا سيارات جيلى الجديدة التى تعمل بنظام «الهايبرد» والتى أعلنت عنها مجموعة أبوغالى موتورز نهاية العام الماضى، فى قرار هو الثانى بعد احتجاز المصلحة لسيارات مرسيدس «EQ Boost» التى تعمل أيضا بنظام محركى الدفع أحدها بنزين والآخر كهربائى.

وأكدت مصادر سابقة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن شحنات من سيارات جيلى ومرسيدس «EQ Boost» الهايبرد تم احتجازها بالجمارك، فضلا عن جود عدد كبير من السيارات فى السفن بالمياه بطريقها إلى ميناء الاسكندرية.

وكانت مصلحة الجمارك أصدرت قرارا مماثلا منذ عدة أشهر، بوقف استيراد السيارة «مرسيدس بنز» التى تعمل بتكنولوجيا «EQ Boost»، وهو ما اعترضت عليه 15 شركة مستوردة لسيارات مرسيدس بنز.

وأوضح المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، أن السيارات الهايبرد يتم دفع 30% جمارك عليها أثناء الدخول، أما السيارات التى تعمل بالبنزين يتم دفع 40%.

وأكدت مذكرة صادرة من لجنة السيارات بجمارك الاسكندرية حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخها منها، أن السيارات المرسيدس المحتجزة حاليا بالجمارك بتكنولوجيا «EQ BOOST»، سيارات هايبرد تعمل بمحركين أحدهما كهربائى والآخر محرك احتراق داخلى، وأن كلا المحركين مشتركان سويا فى دفع السيارة، مشددة على أن الدلائل والمستندات والكتالوجات الخاصة بالسيارة والمعاينة الفعلية تثبت أنها سيارات تخضع للبند الجمركى كونها سيارات هايبرد.

وفى عام 2018، أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية بالكامل «المستعملة»، قبل أن تتراجع الوزارة فى منتصف العام الجارى عن قرارها وتوقف استيرادها.

وفيما يتعلق بسيارات الركوب المستعملة الهايبرد، والتى تعمل بمحركين للدفع (محرك بنزين وآخر كهربائي)، فقد استثنت وزارة التجارة والصناعة وقتها هذا النوع، وقالت إن القرار يسرى فقط على السيارات الكهربائية بالكامل، أما السيارات الهايبرد ذات المحركين واحد محرك عادى بنزين والآخر كهربائى فلا يسرى عليها القرار.