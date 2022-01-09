أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 7 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان اليوم السبت - أنه تم إجراء 16 ألفا و971 تحليلا مخبريا أمس، حيث بلغت الحالات الإيجابية 16.60% من نسبة التحاليل اليومية، موضحة أن إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 25 ألفا و655 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين بلغ أمس 274 شخصا، بإجمالي 698 ألفا و457 شخصا، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 387 مصابا، بينهم 14 حالة جديدة أمس الجمعة، بينما بلغ عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة 106 حالات، و16 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي.