أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن محطة التحويل الرئيسية في عرمون بمحافظة جبل لبنان تعرضت لاقتحام من قبل عدد من المحتجين وقاموا بالعبث بمحتوياتها وبإجراء مناورات كهربائية داخلها مما أدى إلى حدوث إضطربات على الشبكة الكهربائية واثر سلبا على ثباتها واستقرارها، الأمر الذي تسبب بفصل جميع معامل إنتاج الطاقة وصولا لقطع التيار الكهربائي بشكل عام عن كامل الأراضي اللبنانية.

وكررت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان لها مناشدتها، في ظل الظروف الحالية الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة، إلى جميع السلطات والقوى الأمنية بضرورة حماية جميع منشآت المؤسسة من أي اعتداءات أخرى واستعادة السيطرة على محطات التحويل الخارجة عن سيطرتها لا سيما محطة عرمون الرئيسية حيث أنه ليس بالإمكان إعادة بناء الشبكة الكهربائية في حال لم تتم استعادة السيطرة على هذه المحطة لكونها محطة الربط الأساسية بين محطة توليد الزهراني (أحد أهم محطات التوليد في لبنان) وباقي الشبكة الكهربائية.

وحذرت مؤسسة كهرباء لبنان مجددا المواطنين من خطر الدخول إلى محطات التحويل ومعامل الإنتاج وكافة منشآت المؤسسة، وذلك حرصا على سلامتهم الشخصية والسلامة العامة وسلامة الاستثمار.