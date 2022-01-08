صرح وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان الدكتور إيهاب حنفي بأنه تم تنظيم قافلتين طبيتين للكشف المجاني على المواطنين بقريتي (الكرور بمركز أسوان، جبل الزلط بمركز كوم أمبو)، استمرت لمدة يومين ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف الدكتور إيهاب حنفي أنه تم توقيع الكشف الطبي على 3146 مواطنا، حيث ضمت القافلتين عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات الطبية؛ بالإضافة لعمل التحاليل الطبية؛ وعقد ندوات توعية للأهالي.

ومن ناحية أخري، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة نظمت حملات توعية تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، بالتنسيق مع إدارة التثقيف الصحي، بجميع كنائس المحافظة لنشر فرق التواصل المجتمعي ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد، والعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى.

وأشار إلى أن تنظيم الحملات يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا وتطعيم المواطنين والأخوة الأقباط بالقاح المضاد لكورونا، تيسيرا عليهم، موضحا أن جميع مراكز التطعيم بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع والأجازات والعطلات الرسمية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.