وزير الصحة التونسي يعلن جاهزية المستشفيات لموجة جديدة من وباء كورونا

قال وزير الصحة التونسي علي مرابط، اليوم السبت، إن الوزارة على استعداد لمجابهة موجة جديدة من وباء كورونا، في ظل الزيادات المستمرة للإصابات اليومية.

وأوضح المرابط، في تصريحه للصحفيين بمدينة القصرين غربي البلاد، اليوم، أن تونس ليست بمنأى عن عودة تفشي فيروس كورونا مع اتساع موجة الإصابات عالميا بالتزامن مع ظهور المتحور أوميكرون.

وقال الوزير إنه من المتوقع أن تشهد عمليات الإيواء في المستشفيات زيادات.

وأحصت وزارة الصحة في آخر تحديث ليوم السادس من يناير الجاري 2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات.

ويرقد في المستشفيات العامة والمصحات الخاصة 395 مصابا و110 في أقسام الإنعاش و17 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ولليوم الرابع على التوالي، تتخطى الإصابات اليومية عتبة الألفين وسط تحذيرات من اللجنة العلمية لمجابهة كورونا من تفشي سريع للمتحور أوميكرون.

وقال مرابط: "الوزارة استعدت جيدا للموجة الجديدة عبر توفير أسرة الإنعاش والأكسجين والقيام بعمليات بيضاء".

وكانت تونس شهدت موجة وبائية عاتية في فصل الصيف تسببت في أعداد قياسية للإصابات بلغت أقصاها نحو 10 آلاف يوميا ومعدل وفيات يفوق 150 في اليوم، وهي أعداد تعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتسببت الموجة في ضغط جديد وانهيار جزء كبير من مرافق الصحة العمومية، ما دفع المجتمع الدولي لإرسال مساعدات وملايين اللقاحات.

ومكنت حملات التطعيم المكثفة من الحد من تلك الأعداد إلى أدنى مستوياتها قبل أن تعاود الصعود تدريجيا.

واستكمل أكثر من نصف سكان البلاد التطعيم بواقع 3ر6 مليون شخص ، فيما تلقى أكثر من 900 ألف شخص جرعة ثالثة معززة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

واستبعدت السلطات الصحية حتى الآن فرض قيود جديدة أو العودة إلى الإغلاق، ولكنها شددت من الاجراءات الاحترازية على الحدود والمعابر والمطارات تحسبا لتفشي المتحور أوميكرون.