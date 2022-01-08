أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بعض التغييرات في قواعد مباريات كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها غدا الأحد، وتنتهي 6 فبراير المقبل بالكاميرون.

كما أبرز الكاف عبر بيانه كيفية تعامل المنتخبات مع فيروس كورونا المستجد حيث سمح بإجراء 5 تغييرات بدلا من 3 بحيث يكون هناك 3 فرص لكل فريق لتفادي توقف اللعب.

وأشار البيان إلى أن المنتخب سيشارك بشكل طبيعي في المباراة إذا كان يملك 11 لاعبا متاحين ونتيجة عينتهم سلبية، وفي حال عدم وجود حارس مرمى سيحل لاعب أخر محل حارس المرمى بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل.

وأنهى الكاف بيانه بأنه سيكون هناك حالات استثنائية ستراها اللجنة المنظمة وستتخذ القرار المناسب وقتها.

ونصت قواعد الكاف لبطولة كأس الأمم كالتالي:

سيتم السماح لكل فريق باستخدام 5 تغييرات بدلا من 3 خلال المباراة.

سيكون لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات أثناء المباراة؛ يمكن أيضًا إجراء الاستبدالات بين الشوطين، وذلك للحد من تعطيل وقت اللقاء.

وفي حال إجراء كلا الفريقين تبديلًا في نفس الوقت، فسيُحتسب هذا كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق، بالإضافى إلى أنه سيتم ترحيل التبديلات والفرص غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي.

وعند لعب وقت إضافي، سيسمح لكل فريق بتبديل إضافي ويحصل على فرصة تبديل إضافية واحدة، كما يمكن أيضا إجراء التبديلات قبل بدء الوقت الإضافي وبين الشوطين في الوقت الإضافي.

أما قوانين فيروس كورونا جاءت كالتالي:

لن يُسمح أي لاعب مصاب بفيروس كورونا التواجد في ملعب المباراة أو المشاركة في اللقاء، سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه 11 لاعبا متاحين ونتيجة اختبارهم سلبية.

وفي حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق ان يحل محل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل.

سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به 11 لاعبا على الأقل خاسرا للمباراة بنتيجة 0-2، وهناك حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا القرار المناسب.