تقام منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ33 التي تنطلق غدا الأحد بالكاميرون، على 6 ملاعب في 5 مدن مختلفة على رأسها العاصمة ياوندي.

ويشارك منتخب مصر في البطولة التي تقام خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، على رأس المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وستقام مباريات كأس أمم إفريقيا في ظل إجراءات صحية مشددة، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وسيتعين على المشجعين الراغبين في حضور المباريات إثبات تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا وإبراز نتيجة اختبار سلبية كوفيد-19.

وتم الاتفاق بين السلطات الكاميرونية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على بروتوكول الحضور الجماهيري والذي يشمل 80% من سعة الملعب خلال مباريات المنتخب الكاميروني صاحب الأرض، و60% من سعة الملعب خلال مباريات باقي المنتخبات في البطولة.

1- ملعب أحمدو أهيدجو:

يقع استاد أحمدو أهيدجو، الذي يحمل اسم أول رئيس لجمهورية الكاميرون في قلب العاصمة ياوندي، ويتسع لاستقبال 40 ألف متفرج، وافتتح في عام 1972 وتبلغ مساحة أرضيته 105 × 68 مترا وهي من العشب الطبيعي، ومحاطة بمضمار خاص بألعاب القوى.

وتم تجديد مدرجات الملعب وغرف تبديل الملابس والمقصورات، وبصفة خاصة المساحات المخصصة لوسائل الإعلام بشكل كامل.

ويتضمن ملعب أحمدو أهيدجو الذي سيحتضن مباراة منتخبي مصر والسودان في دور المجموعات، صالة للألعاب الرياضية وموقفا مخصصا لاستقبال نحو 1600 سيارة، بجانب ملعبين إضافيين صغيرين للتدريب مجهزين وفق المعايير الدولية.

وتقام على الملعب مباريات المجموعة الثالثة التي تضم المغرب وغانا والجابون وجزر القمر.

2- الملعب الأولمبي:

يوصف الملعب الأولمبي الذي يقع أيضا في العاصمة ياوندي بـ"الجوهرة المعمارية"، ويتسع لاستقبال 60 ألف مشجع، وأرضيته من العشب الطبيعي.ويتضمن استوديوهات خاصة بمحطات الراديو والتلفاز، وحماما أولمبيا ومركزا للتسوق وفندق 5 نجوم، وملعبين للتدريب.

ومن المقرر أن يستضيف المباراة الافتتاحية غدا بين الكاميرون وبوركينا فاسو، والمباراة النهائية للبطولة، بالإضافة إلى عدد من المباريات المهمة في الدور ربع النهائي والمربع الذهبي.

ويستضيف الملعب الأولمبي مباريات المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون الدولة المضيفة وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وإثيوبيا.

3- ملعب جابوما:

يقع استاد جابوما في إحدى ضواحي العاصمة الاقتصادية للكاميرون دوالا مسقط رأس أسطورة كرة القدم الكاميرونية روجيه ميلا، التي تعد أكبر مدن الكاميرون، وتطل على المحيط الأطلسي ويقدر سكانها بنحو 3 ملايين نسمة.

وتم تشييد مجمع جابوما الرياضي في عام 2019 ، ويضم بالإضافة إلى الاستاد الرئيسي الذي تتسع مدرجاته لاستقبال 50 ألف متفرج، مضمارا لألعاب القوى، ومركزا للمؤتمرات الصحفية، بجانب حمام أولمبي وصالة ألعاب رياضية و4 ملاعب للتنس.

ويستضيف ملعب جابوما مباريات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات الجزائر وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.

4- ملعب رومدي أدجيا:

افتتح ملعب رومدي أدجيا في مدينة جاروا عاصمة المنطقة الشمالية في الكاميرون عام 1978، وتم تجديده مرتين عامي 2010 و2020، ويعد معقلا لنادي القطن الكاميروني الذي خسر على أرضيته نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري عام 2008.

ويتسع الملعب لاستقبال 23 ألف متفرج وأرضيته من العشب الطبيعي ويشمل ملعبا للتدريب ومضمارا لألعاب القوى.

ويستضيف ملعب رومدي أدجيا مباريات المجموعة الرابعة التي تضم مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتقام مباراتان لمنتخب الفراعنة على هذا الملعب الأولى مع نيجيريا في 11 يناير، والثانية مع غينيا بيساو يوم 15 يناير.

5- استاد ليمبي:

يقع استاد ليمبي في مدينة ليمبي الساحلية، وتم وضع حجر الأساس له عام 2009، وبدأ بناؤه في 2012، وافتتح في يناير 2016، ويتسع لاستقبال 20 ألف متفرج.

ويوفر الملعب إطلالة خلابة على المحيط الأطلسي، وهو مجهز بمضمار لألعاب القوى ومنطقة لعب من العشب الطبيعي، ووسائل حديثة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة، ومرافق صحفية على أحدث طراز، وساحتين متجاورتين للتدريب ومواقف السيارات.

واستضاف استاد ليمبي عددا من مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2016 التي فازت بها نيجيريا.

وتقام على هذا الملعب مباريات المجموعة السادسة التي يتنافس فيها كل من تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا.

6- ملعب كويكونج:

تأسس ملعب كويكونج في الثمانينيات من القرن الماضي في مدينة بافوسام أكبر مدن المنطقة الغربية في الكاميرون، وثالث أهم مدينة إقتصادياً في البلاد بعد ياوندي ودوالا.

وشهد الملعب العديد من عمليات التطوير، حتى بات جاهزا لاستضافة كأس الأمم الإفريقية، ويمتلك بنية تحتية حديثة وفق المعايير الدولية، ويشمل غرف تغيير ملابس على أعلى مستوى، ويتسع لاستقبال 20 ألف متفرج.

وتقام على ملعب كويكونج مباريات المجموعة الثانية التي تضم السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.