 ندى رحمي: فقدت أكثر من 100 كيلو بعد عملية تكميم المعدة - بوابة الشروق
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ندى رحمي: فقدت أكثر من 100 كيلو بعد عملية تكميم المعدة

إسراء عبدالفتاح
نشر في: السبت 8 يناير 2022 - 3:23 ص | آخر تحديث: السبت 8 يناير 2022 - 3:25 ص

علقت الفنانة ندى رحمي على تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، وذلك بعد إصابتها بكسر في كتفها، متابعةً أنها لا تتخيل أن تصبح تريند لهذا السبب البسيط.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج «تقدر»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، اليوم الجمعة، أنها كانت تعاني من السمنة المفرطة حيث أن وزنها وصل لـ 192 كيلو، مشيرةً إلى أنها أجرت عملية تكميم معدة وفقدت على إثرها 100 كيلو من وزنها.
واستكملت، أنها تعرضت لحادث سير أدى إلى خلع كتفها، متابعة: «الألم كان غير محتمل والحمد لله أنه مكانش كسر وكان مجرد خلع».
يذكر أن أخر أعمال الفنانة ندى رحمي مسلسل«قواعد الطلاق ال45»، الذي عرض على أحد المنصات الرقمية، المسلسل من إخراج مصطفى أبوسيف، وتأليف سارة مراد، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم هيدي كرم، إنجي المقدم، صدقي صخر، إنجي أبوزيد، وعمر الشناوي.

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