 بنزيما يكسر حاجز الـ 300 هدف في مسيرته مع ريال مدريد - بوابة الشروق
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بنزيما يكسر حاجز الـ 300 هدف في مسيرته مع ريال مدريد

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 8 يناير 2022 - 11:55 م | آخر تحديث: السبت 8 يناير 2022 - 11:55 م

تمكن الفرنسي كريم بنزيما نجم وقائد ريال مدريد الإسباني، من تخطى حاجز الـ300 هدف بقميص الميرينجي.

ونجح بنزيما في هز شباك فالنسيا من ركلة جزاء أولا ثم قبل النهاية بقليل وقع على ثنائيته باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد ليصل إلى الهدف رقم 301 في مسيرته مع الملكي.

وواجه بنزيما فالنسيا في 26 مباراة مع الريال سجل خلالها 20 هدفًا.

ويعيش بنزيما فترة مميزة مع الريال، حيث يتصدر ترتيب هدافي الفريق وأيضا قاد فريقه لصدارة الدوري الإسباني حتى الآن.

يذكر أن بنزيما يلعب مع الريال منذ 2009، وحقق مع الفريق عدة ألقاب أبرزهم 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.


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