القوات التركية تنشئ نقطة عسكرية جديدة في سوريا

أنهت القوات التركية المتواجدة في منطقة «بوتين-أردوغان» تثبيت نقطة عسكرية جديدة في الحي الشرقي من بلدة آفس شرقي إدلب، داعمة النقطة الجديدة بـ4 مدرعات ناقلة للجند و35 جنديًا.

ونقلًا عن موقع المرصد السوري، مساء السبت، تأتي أهمية النقطة الجديدة لقربها من الأوتوستراد الدولي «m5» دمشق- حلب، قائلًا إنه «بذلك تتمكن القوات التركية والفصائل من رصد تحركات قوات النظام على الطريق الدولي».

وأشار المرصد السوري في 26 ديسمبر الماضي، إلى خضوع 400 مقاتل من عناصر فصائل الجيش الوطني العاملة في منطقة «بوتين-أردوغان» والمرافقة للقوات التركية، لدورة تدريبية على سلاح المدرعات والمجنزرات ذات الصناعة التركية، في معسكر المسطومة بإدلب، ومن بينها تدريب طواقم للدبابات، التي أدخلتها القوات التركية لأول مرة ضمن نطاق التدريبات للمقاتلين السوريين.

ووفقًا للمصادر فإن القوات التركية تجهز كوادر قادرة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة والمجنزرات، تحضيرًا لزجهم في المعارك دون الحاجة للجنود الأتراك في الخطوط الأمامية.

ويأتي ذلك، بعد تدريبها لـ200 مقاتل سوري من الفصائل الرديفة، على استعمال مضادات الدروع بمختلف أنواعها.