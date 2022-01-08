 مسنة تستغيث بأمن بورسعيد لمساعدتها.. والأخير يرد باستجابة فورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسنة تستغيث بأمن بورسعيد لمساعدتها.. والأخير يرد باستجابة فورية

مصطفى عطية:
نشر في: السبت 8 يناير 2022 - 3:22 م | آخر تحديث: السبت 8 يناير 2022 - 3:22 م
ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، باستغاثة مواطنة مسنة، تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد، التمست خلالها مساعدتها؛ نظرا لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.

تم الانتقال لمحل البلاغ، ومساعدتها وتقديم كل سُبل الرعاية اللازمة لها، وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كل البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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