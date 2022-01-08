رباعي مصر في الأدوار الإقصائية بكأس العالم لسلاح المبارزة بإيطاليا

تأهل الرباعي المصري المشارك في كأس العالم لسلاح سيف المبارزة شباب بإيطاليا التي تقام فاعلياتها اليوم للأدوار الإقصائية.

وتأهل محمد ياسين المصنف الثاني عالميًا لدور ال 128 مباشرة بعدما جاء في المركز ال 14 في الترتيب العام لدور المجموعات حيث أنه فاز في 5 مباريات من أصل 6، كما تأهل محمد السيد المصنف الأول عالميًا لدور ال 128 مباشرة بعد تحقيقه 4 انتصارات من أصل 5 مباريات ليصبح تصنيفه النهائي بعد انتهاء المجموعات ال 36.

وجاء محمود السيد في المركز ال 55 في الترتيب العام لدور المجموعات بعد فوزه في 4 مباريات وخسارته في مباراتان، بالإضافة إلى تأهل عمرو عبدالباقي الذي جاء في المركز ال 128 بعد فوزه في مباراتان في دور المجموعات.

وسيواجه عمرو في دور ال 265 نظيره البلجيكي جوب رينارت، أما محمود السيد فسيواجه الفرنسي لينو هورلين في دور ال 128، كما يصطدم محمد السيد بالمجري دومونكس بيلي في دور ال 128.

ويواجه محمد ياسين في دور ال 128 بين التشيكي مارتن نوفاك أو السويدي هوجو براندبرج.