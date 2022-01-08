عبرت الفنانة سلوى خطاب عن سعادتها بردود الفعل بعد تصدرها التريند، اليوم الجمعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بمشهد من مسلسل سجن النسا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج «تقدر»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من مرور عدة سنوات على مسلسل سجن النسا، إلا أن الجمهور مازال محتفظًا بالمشاهد حتى هذه اللحظة، متابعة: «أنا مش ضد الرجالة، والراجل والست هما اللي بيبنوا المجتمع».

وذكرت أن تواجد الرجل والمرأة في المجتمع كل منهم لإسعاد الآخر، وليس لهدم أحد منهم، مشيرةً إلى أن الدين الإسلامي يحث دائمًا على الحفاظ على المرأة.

وتابعت، أن كثير من الشائعات نالت منها خلال الفترة الماضية ولم تصدر أي تصريحات لتكذيب هذه الشائعات، مضيفة: «أنا بسيب شغلي هو اللي يتكلم عني، وغير مهتمة بالسوشيال ميديا وما يصدر منها».