 الحوثيون يقرون بمقتل 34 فردا من قواتهم في معارك مع الجيش اليمني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثيون يقرون بمقتل 34 فردا من قواتهم في معارك مع الجيش اليمني

د ب أ
نشر في: السبت 8 يناير 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: السبت 8 يناير 2022 - 11:48 م

أقرت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، بمقتل 34 فردا من قواتها بعضهم يحملون رتباً رفيعة، والذين سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية المسنودة بالتحالف الداعم للشرعية. 

وأفادت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، بأنه "شُيعت بصنعاء جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن".

ونشرت الوكالة أسماء 34 ضابطا تم تشييعهم اليوم، بينهم ضباط يحملون رتب عميد وعقيد ومقدم ورائد. 

ولم تتطرق الوكالة إلى زمن أو مكان مقتل هؤلاء ال 34. 

وبشكل يومي، يعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية مقتل العديد من عناصر الجماعة المسلحة في عدة محافظات يمنية، في الوقت الذي تشهد فيه عدد من جبهات القتال في محافظات شبوة ومأرب والبيضاء معارك عنيفة بين الجانبين.

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