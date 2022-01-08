صور - وصول بعثة تونس للكاميرون استعداد لأمم إفريقيا

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وصلت بعثة منتخب تونس إلى الكاميرون استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والمقرر لها الأحد المقبل حتى 6 فبراير القادم

وحلت الطائرة التي أقلت منتخب تونس اليوم إلى الكاميرون، في مطار دوالا بعد رحلة مباشرة استمرت قرابة ست ساعات.

وغادر وفد منتخب تونس إلى مدينة لمبي مباشرة بعد وصولهم إلى دوالا وإنهاء الترتيبات الإدارية الروتينية، التي سيقيم فيها المنتخب خلال الدور الأول من المسابقة الإفريقية.

وقد كان في استقبال وفد منتخب تونس محمد كريم بن بشر سفير تونس بالكاميرون والدكتور وديع الجريء رئيس الجامعة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي.

ويتواجد المنتخب التونسي بالمجموعة السادسة، التي تضم كلا من (مالي وجامبيا وموريتانيا).