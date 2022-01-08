 «النقل» تناشد المواطنين ارتداء الكمامات بالسكة الحديد والمترو - بوابة الشروق
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«النقل» تناشد المواطنين ارتداء الكمامات بالسكة الحديد والمترو

أحمد سعداوي
نشر في: السبت 8 يناير 2022 - 3:26 م | آخر تحديث: السبت 8 يناير 2022 - 3:26 م
ناشدت وزارة النقل الركاب ارتداء الكمامة الطبية أثناء ركوب مختلف وسائل الموصلات كقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، حفاظًا على سلامتهم ومنع انتقال فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عددًا من الإرشادات والصور لنصح الركاب بارتداء الكمامة، ضمن حملة أطلقتها لمواجهة الظواهر السلبية داخل مرافق النقل المختلفة تحت شعار "إحمي نفسك - سلامتك تهمنا".

في السياق ذاته، تواصل وزارة النقل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا باستمرار عمليات تعقيم قطارات السكة الحديد والمترو وأتوبيسات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبرجيت" التابعة للوزارة.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للتشديد على فرض ارتداء الكمامة عند مداخل محطات السكة الحديد والمترو على الأرصفة وداخل القطارات تجنبًا للتعرض للغرامات الفورية ولمواجهة انتشار الفيروس.

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