هندي يحصل على 11 جرعة من لقاحات كورونا للتغلب على الصداع

حصل مواطن هندي، على 11 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك في محاولة منه للتغلب على الصداع.



ونقلت شبكة "bbc" عن مسؤول بوزارة الصحة الهندية، قوله - اليوم السبت - إنّ المواطن براهميدو ماندال، ذا الـ 65 عاما، تلقى أكثر من 8 جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا، العام الماضي.



وبحسب "ماندال"، فقد ساعدته هذه الجرعات على التخلص من الآلام والصداع، وقد حصل على كل هذه الجرعات ليبقى في صحة جيدة.



وأكد ماندال أنه رغم حصوله على كل هذه الجرعات لم يعان من أي أعراض جانبية.



في السياق، قال أحد جراحي مقاطعة مادهيبورا أماريندرا براتاب شاهي: "وجدنا دليلا بالفعل أنه حصل على ثماني جرعات من أربعة أماكن".