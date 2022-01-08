دورتموند يقتنص فوزا مثيرا من ملعب فرانكفورت بالبوندسليجا

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قلب بوروسيا دورتموند تأخره بهدفين أمام مضيفه انتراخت فرانكفورت إلى فوز مثير 3 /2 اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني.

وتقدم هوفنهايم للمركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا بفوزه على ضيفه أوجسبورج 3 /1.

وفي باقي المباريات اكتسح لايبزج ضيفه ماينز 4 /1 وتعادل فرايبورج مع ارمينيا بيلفيلد 2 /2 كما تعادل باير ليفركوزن مع يونيون برلين 2 /2 وتعادل جرويتر فورت مع ضيفه شتوتجارت سلبيا.

وعلى ملعب كومرزبنك ارينا، حول دورتموند تأخره بهدفين أمام فرانكفورت إلى فوز مثير بعد أن سجل هدفين في أخر ثلاث دقائق.

وتقدم المهاجم الكولومبي رفاييل بوري بهدفين لفرانكفورت في الدقيقتين 15 و24 ورد البلجيكي ثورجان هازارد بهدف لدورتموند في الدقيقة 71.

وأضاف الإنجليزي الشاب جودي بيلينجهام الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 87 وبعد دقيقتين فقط خطف محمود داوود هدف الفوز القاتل للفريق الضيف.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر وتوقف رصيد فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز السابع.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقدم اوجسبورج بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق ميكائيل جريجوريتش لكن هوفنهايم رد بهدفين عن طريق ايلاس بيبو في الدقيقتين 38 و44 وتكفل دافيد راوم بتسجيل الهدف الثالث في الثواني الأخيرة من المباراة.

الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 31 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد اوجسبورج عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب ريد بول ارينا، تعرض ماينز لصدمة مبكرة تمثلت في طرد ألكسندر هاك في الدقيقة 20 لتسببه في ضربة جزاء سجل منها أندريه سيلفا هدف التقدم للايبزج.

وأضاف دومينيك سزوبوسزلاي وكريستوفر نكونكو الهدفين الثاني والثالث للايبزج في الدقيقتين 47 و58 ثم أحرز سيلفا الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 61 وتكفل لي جاي سونج بتسجيل الهدف الوحيد لماينز في الدقيقة 57.

الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 25 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة عن ماينز صاحب المركز العاشر.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، قلب ارمينيا بيلفيلد تأخره بهدفين أمام مضيفه فرايبورج إلى تعادل مثير.

وتقدم فرايبورج بهدفين عن طريق يانيك هابيرير وجيونج وو يونج في الدقيقتين السادسة و46 لكن بيلفيلد أدرك التعادل بهدفين حملا توقيع ماسايا اوكوجاوا وبرايان لاسمي في الدقيقتين 60 و87.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع مقابل 17 نقطة لبيلفيلد في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب باي أرينا، تعادل ليفركوزن مع ضيفه يونيون برلين بهدفين لكل منهما.

وسجل جريسشا بورميل هدفي يونيون برلين في الدقيقتين 45 و50 وتكفل باتريك شيك وجوناتان جلاو تاه بتسجيل هدفي ليفركوزن في الدقيقتين 38 و84.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن يونيون صاحب المركز السادس.