بكري: رئيس الوزراء وجه بصرف 60 مليون جنيه لصرف مكافأة نهاية الخدمة لعاملي ماسبيرو

نقل الإعلامي مصطفى بكري، عن مصادر تأكيدها بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص 60 مليون جنيه تُسلَّم للهيئة الوطنية للإعلام من أجل صرف المتأخرات المالية في التلفزيون المصري «ماسبيرو».

وقدم بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة فهو يعمل بإخلاص، ويؤدي دوره ورسالته بإيمان حقيقي.

وأوضح أن العاملين في التلفزيون المصري وطنيين وشرفاء، ولا يستجيبون لأي دعوات، وطالبوا فقط بالحصول على حقوقهم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز للمصريين في 3 يوليو، متابعا: "إحنا بنطبل للبلد والجيش والشرطة والقضاء والقائد السيسي الذي حقق الأمان في البلد واللي مش عاجبه يشرب من أي ترعة".