16 غطاسا و12 مركب صيد يبحثون عن آخر المفقودين من مركب البرلس الغارق

قال محمد شرابي، شيخ الصيادين ببرج البرلس، إنه يتم البحث عن جثث الصيادين الأربعة المفقودين من مركب البرلس الغارق "سيدينا الحسين" في عرض البحر المتوسط من خلال 16 غطاسًا و12 مركب صيد وعشرات الصيادين.

وأضاف شرابي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن عمليات البحث تتم على مدار 12 يومًا منذ غرق المركب، مشيرًا إلى أنه تم انتشال جثتين للصيادين الغارقين، وباقي 4 صيادين يتم البحث عنهم الآن.

جدير بالذكر أن مركب صيد يدعي "سيدنا الحسين" من برج البرلس، تعرض للغرق منذ 12 يومًا على بعد 15 ميل من شواطئ محافظة دمياط، وذلك بعد انفجار المركب عقب انفجار أسطوانة الغاز به وكان على متنه 9 صيادين، تم إنقاذ 3 منهم وغرق 6 آخرين من بينهم أربعة أشقاء، ويتم البحث عنهم منذ غرق المركب.