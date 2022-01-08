 مصر: ندعم التحرك الأممي الحالي لتحقيق الاستقرار بالسودان لتجاوز الأزمة الراهنة - بوابة الشروق
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مصر: ندعم التحرك الأممي الحالي لتحقيق الاستقرار بالسودان لتجاوز الأزمة الراهنة


نشر في: السبت 8 يناير 2022 - 3:28 م | آخر تحديث: السبت 8 يناير 2022 - 3:28 م

تُتابع جمهورية مصر العربية عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، وفي هذا الإطار تدعم مصر التحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.

وتناشد كافة الأطراف للعمل على إختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، وتعرب عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة.

كما تشدد مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزء من أمن واستقرار مصر والمنطقة.


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