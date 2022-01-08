ضبط 3 أطنان كحول و18750 كمامة في مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين في البحيرة، بشن حملة برئاسة المهندس مفتاح عبد اللطيف مدير عام الرقابة، برفقة محمد طليس كبير مفتشي الرقابة بمباحث التموين وعلي أبو زيد مفتش الرقابة التموينية بالمديرية والسيد عبد السلام وسامح محمود من الإدارة الصحية بكفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكحول والمطهرات والكمامات، وتم ضبط 3 أطنان كحول وماء مقطر ومواد خام مجهولة المصدر مستخدمة في التصنيع. وضبط 18750 كمامة، و2288 زجاجة كحول سعة 1 لتر كمنتج نهائي، وآلاف العبوات الفارغة المعدة للتعبئة وآلاف الاستيكرات المعدة للصق، وماكينة لحام يتم استخدامهم في التعبئه والتصنيع.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.