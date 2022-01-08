رأى الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر تحت الاحتلال العقلي السلفي.

وقال خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "عندنا مظاهر تقول إنّ التيار السلفى والإسلام السياسي يعمل على تحويل المجتمع المصري إلى مجموعة من المطوعين والعابثين بالحياة الخاصة للناس، وتروج مصطلحات مغلوطة عن الدين، والدين منها برئ".

وشدّد على ضرورة أن تنفتح الجمهورية الجديدة وتتعامل مع كل العقول، ويجب أن تتخلى عن الأفكار القديمة التي لا تتناسب معها.

وتابع: "لا يجب أن نبدأ الجمهورية الجديدة بنفس الطريقة التى كنا نفكر بها، ويجب أن يكون لدينا باستمرار عقول قادرة على طرح الخطط والأفكار والتخلي عن الأفكار القديمة، ويجب أن تُنسف كل الأفكار القديمة من أجل الجمهورية الجديدة القائمة على العمل والأمل والعلم".