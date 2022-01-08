أهالي كفر الشيخ يتعرفون على جثث شقيقين من ضحايا مركب البرلس

قال الحاج محمد شرابي، شيخ الصيادين في برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ اليوم، إنه يتم البحث عن أربعة جثامين باقين من المركب الغارق بشواطئ دمياط مركب "سيدنا الحسين".

وأضاف شرابي أن الجثامين التي تم انتشالها، اليوم، لاثنين أشقاء هما إبراهيم أحمد الجمال، محمد أحمد الجمال، موضحًا أن هناك جهود مكثفة فى أعمال البحث داخل البحر الأبيض المتوسط من أجل انتشال باقى الجثامين، حيث لايزال مفقود 4 صيادين كانوا على نفس المركب.

وأشار إلى البحث عن الصيادين بـ١٦ غطاسا و١٢ مركب صيد به عشرات الصيادين.

يذكر أن مركب صيد يدعي "سيدنا الحسين" من برج البرلس، تعرض للغرق منذ ١٢ يوما على بعد ١٥ ميلا من شواطئ محافظة دمياط، بعد انفجار المركب عقب انفجار اسطوانة غاز به وكان على متنه ٩ صيادين، تم إنقاذ منهم ٣، وغرق ٦ آخرين من بينهم أربعة أشقاء، ويتم البحث عنهم منذ غرق المركب.