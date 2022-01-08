وزير الري: عملية التطوير الشاملة من أهداف الخطة القومية للموارد المائية

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية، والتي تنفذها الوزارة حاليا تعد جزءا من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية؛ مما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الري يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقي، والذي أوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3838 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4138 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2706 كيلومترات؛ تمهيدا لطرحها للتنفيذ؛ ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 10682 كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال 466 كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 41 كيلومترا، وجار العمل في باقي الأطوال.

وأضاف أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.. مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي.

وأشار إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما تلقى وزير الري تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث أشار التقرير إلى أنه تم حتى الآن إزالة ما يقرب من 32 ألف حالة تعد بمساحة حوالي 5 ملايين متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ 36 قرار إزالة منها 19 قرار ردم بمساحة 1400 متر مربع و17 قرار مباني مخالفة بمساحة 1200 متر مربع بناحية عزبتي "محمد خليل" و"عطيه سيد" وقرية "الشنابلة" بمركز أبنوب في محافظة أسيوط، بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولي مجلس مدينة أبنوب وبمعدات الوزارة ومجلس مدينة أبنوب، وتنفيذ 8 قرارات إزالة ردم بناحية الجندية وساحل بني مزار بمركز بني مزار وعزبة شاكر بمركز مطاي في محافظة المنيا، وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسي الوزارة.

كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات ردم بناحية خور العليقات بجزيرة دندرة بمحافظة قنا بالتعاون مع الأجهزة المحلية المختصة، وتنفيذ 51 قرار إزالة على مساحة 16920 مترا مربعا بمركز الصف في محافظة الجيزة، وتنفيذ 52 قرار إزالة عبارة عن 50 قرار ردم على مساحة 26716 مترا مربعا وقراري مبان مخالفة على مساحة 720 مترا مربعا بمركز العياط في محافظة الجيزة.

وتم تنفيذ 22 قرار إزالة ردم بمساحة 1017 مترا مربعا، و17 قرارا متنوعا بمساحة 327 مترا مربعا بمركز بسيون في محافظة الغربية، وذلك بتأمين قوات من مديرية أمن الغربية، وتنفيذ 58 قرار إزالة ردم بمساحة 17 ألف متر مربع بقرية ميت بدر حلاوة و17 قرار إزالة ردم بمساحة 2419 مترا مربعا بمركز سمنود في الغربية بتأمين قوات أمن شرطة سمنود ورئيس مجلس مركز مدينة سمنود، وتنفيذ 10 قرارات إزالة ردم بمساحة 653 مترا مربعا بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، وتنفيذ 20 قرار إزالة بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ عبارة عن 15 مخالفة ردم بمساحة 1341 مترا مربعا و5 مخالفات مباني بمساحة 125 مترا مربعا، وذلك بتأمين قوات من مركز شرطة مطوبس.

وفي محافظة سوهاج، تم تنفيذ 11 قرار إزالة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج منهم 7 قرارات ردم بالمنطقة المقيدة بمساح 850 مترا مربعا و4 قرارات مباني مخالفة بمساحة 605 أمتار مربعة، وتنفيذ 5 قرارات إزالة ردم بأولاد حمزة بمركز العسيرات بمساحة 1500 متر مربع، و11 قرار إزالة مباني مخالفة بمساحة 685 مترا مربعا بناحية النويرات بمركز العسيرات في سوهاج، وذلك بمعدات الوزارة وتأمين قوات الشرطة، كما تم تنفيذ 8 قرارات إزالة مباني مخالفة بمساحة 281 مترا مربعا بناحية كفر الدبوسي بمركز شربين في محافظة الدقهلية.