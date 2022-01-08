الإسماعيلي ينفي التفاوض مع عمرو مرعي

نفى النادي الإسماعيلي، برئاسة يحى الكومي، ما يتردد حول تفاوضه مع عمرو مرعي، مهاجم نادي بيراميدز السابق والمصري الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد فسخ تعاقده مع الأخير.

وكشف النادي في بيانه، أن ما يتردد بشأن دخول الإسماعيلي في مفاوضات مع اللاعب عار تمامًا من الصحة خاصة وأن النادي يكن كل التقدير والاحترام للنادي البورسعيدي.

واستكمل أن النادي لم يدخل في "مهاترات" وكلاء اللاعبين لإفساد العلاقات الطيبة بين الناديين وجماهيرهم بشأن التعاقد مع لاعب المصري.

ويحل الدراويش، ضيفًا على نادي الاتحاد السكندري 13 يناير المقبل، على ملعب الإسكندرية، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الرابطة، والتي تضم الأهلي والمقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة، بجانب الفريقين.