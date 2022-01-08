وول ستريت جورنال: تقرير أممي سري يقدم أدلة على إرسال طهران أسلحة لليمن

رجحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تكون إيران مصدر الآلاف من قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة وبنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب خلال الأشهر الأخيرة، وذلك وفقًا لتقرير سري للأمم المتحدة يقدم بعض الأدلة الأكثر تفصيلاً عن الأمر.

ونقلًا عن الصحيفة، قالت مسودة التقرير التي أعدتها لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن القوارب الخشبية الصغيرة ووسائل النقل البري استخدمت في محاولات لتهريب أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران على طول الطرق المؤدية إلى اليمن.

وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن القوارب غادرت من ميناء «جاسك» الإيراني على بحر عمان، وقال مسؤولون أمريكيون إن الميناء استخدم كنقطة انطلاق للحرس الثوري الإيراني، لكن التقرير يقدم أول دليل تفصيلي حول شحنات أسلحة محددة مرتبطة بالميناء.

وأوضح التقرير أن استمرار قدرة الحوثيين في اليمن على الحصول على أسلحة مهربة ساعد في منح الجماعة اليد العليا في حرب أهلية استمرت سبع سنوات، على الرغم من تدخل السعودية والتحالف العربي الذي استخدم القوة الجوية لقصف مواقع المتمردين.

وتقدم النتائج التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة - وهي جزء من تقرير عقوبات أوسع على اليمن استعرضته صحيفة وول ستريت جورنال - نظرة تفصيلية لدعم إيران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ودعمت إيران علانية الحوثيين في صراعهم في اليمن وخارجها ضد أهداف في المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر، لكنها نفت منذ فترة طويلة تزويد الجماعة بالسلاح. وأبلغت إيران لجنة الأمم المتحدة أن أسلحتها لم يتم بيعها أو نقلها أو تصديرها إلى اليمن.