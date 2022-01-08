قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن هناك نوع عنيف من الصداع ينتج عن الأورام الحميدة داخل الجمجمة، ويكون عادة في الصباح، ويصاحبه غثيان وزغللة في العينين.

وأوضح حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد» أنه على من يشعر بتلك الأعراض التوجه فورًا إلى الطبيب، لتشخيص حالته ومعالجة الورم.

وبيّن أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن أسوأ حالات ارتفاع ضغط الدم تأتي في الساعة الثامنة صباحًا، وهو وقت حدوث الذبحة الصدرية لأن الدورة الدموية تكون بطيئة أثناء النوم ليلا فيبدأ الدم في التجلط وتخرج مادة تغلق الشرايين فيرتفع الضغط.

وأكد حسام موافي أن الشخص الذي يستيقظ وقت الفجر ثم ينام، تختفي المادة الناتجة عن التجلط من جسمه، ويعود لطبيعته مرة أخرى وبالتالي يحمي نفسه من الذبحة الصدرية، لذا فإن صلاة الفجر خيرًا من النوم: «سبحان الله».