باسل الحينى: سندعم الخزانة العامة بمبلغ 4 مليارات جنيه لأول مرة فى تاريخ المجموعة

«مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» تقودان سوق التأمين للنمو بحصة سوقية مشتركة تقترب من 40%

بلغت استثمارات القابضة للتأمين ــ حسب باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين ــ بما يتجاوز 75.7 مليار جنيه، وهو ما يعد أكبر محفظة استثمارية مؤسسية فى مصر، محققة نموا يصل إلى 24% مقارنة 2019.

وأرجع الحينى ضخامة تلك الاستثمارات وحجم النمو إلى التطوير الذى حدث خلال الفترة الماضية، بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى كانت تدير نصف مليار جنيه فقط حتى عام 2019، كلها أموال من خارج المجموعة، أصبحت حاليا تدير 20 مليار جنيه من أموال المجموعة، بالإضافة للإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات داخل المجموعة بقيادة الشركة القابضة، ما أدى إلى ارتفاع فى العوائد وتعظيم قيمة المحفظة.

وعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا فقد تمكنت المجموعة لأول مرة منذ تأسيسها ــ حسب الحينى ــ من دعم الخزانة العامة للدولة المصرية بمبلغ 4 مليارات جنيه (أرباحا وضرائب وتأمينات)؛ حيث تعاظمت الأرباح إلى معدلات قياسية فاقت كل التوقعات وعلى جميع الأنشطة بفضل السياسات الناجحة التى انتهجتها المجموعة خلال الأعوام الماضية.

كانت الأرباح فى عام 2018 تصل إلى 750 مليون جنيه، أما فى العام الجارى فنتوقع أن تتجاوز حصة الدولة فى أرباح «القابضة للتأمين» 2 مليار جنيه، مما يعد إنجازا غير مسبوق فى تاريخ المجموعة، ويساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى بقوة.

انعقدت الأسبوع الماضى الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية برئاسـة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وبحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلى الهيئة العامة للرقابـة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

أكد باسل الحينى رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين أنه على مدار الأعوام الثلاثة الماضية حققت شركات المجموعة إنجازات ضخمة ومؤثرة لأول مرة منذ تأسيسها، فى جميع المستويات التأمينية والاستثمارية والإدارية والفنية، بما يعود بالفائدة على شركات المجموعة والعاملين بها والمساهمة الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطنى، منوها للاستراتيجية الجديدة الموضوعة منذ عام 2019 والتى تعتبر الأولى منذ تأسيس المجموعة التى تهدف للتوسع الاستثمارى للمجموعة وتأسيس مؤسسات وكيانات جديدة تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة، بجانب الحفاظ على الريادة بسوق التأمين المصرى لعملاقى تأمينات الممتلكات والحياة داخل المجموعة، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتنمية المحفظة العقارية التى تملكها وتديرها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

«طموحنا لا ينتهى ونضع نصب أعيننا استكمال خطوات النمو والتوسع المتكامل لمجموعة مصر القابضة للتأمين سواء فى النشاط التأمينى من خلال تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة وابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقى وقنوات الاتصال المتعددة والحديثة، مثل تطبيقات التابلت والموبايل والإنترنت والسداد والتحصيل الإلكترونى، للوصول للشرائح المختلفة من العملاء فى شتى أنحاء الجمهورية. لنظل أكبر وأعرق كيان مالى غير مصرفى مصر» ــ أضاف الحينى.

نفذت المجموعة وشركاتها التابعة ــ تبعا للحينى ــ أضخم خطة للتحول الرقمى والتطوير المؤسسى والتكنولوجي والتى أدت إلى تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة في تطوير مستويات الأداء فى جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية والعقارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، مما ساعد على تعزيز اعتلاء المجموعة القمة فى مجالها فى السوق المصرية وتعزيز مكانتها المتميزة فى المنطقة العربية والأفريقية.

وأوضح الحينى أنه فى مجال تأسيس الشركات حققت المجموعة العديد من الإنجازات المتميزة، كان منها تكوين أقوى تحالف فى السوق، لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلي ــ حياة، بالشراكة بين المجموعة وشركتيها (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة) والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ولقد وردت الموافقة على التأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجار استكمال باقى مراحل التنفيذ، وفى مجال التأمين الطبى تعتزم المجموعة تأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبى. كما قامت المجموعة بتقديم أوراق تأسيس شركة تخصيم وتأجير تمويلى للهيئة العامة للرقابة المالية، ويأتى إطلاق هذه الشركة فى إطار تعزيز ترسيخ تواجدنا كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر والشرق الأوسط، وسوف يكون لنا خلال الفترة المقبلة استثمارات فى التمويل متناهى الصغر ثم التمويل العقارى والتمويل الاستهلاكى.

وفى مجال التصنيف الائتمانى، نجحت شركات التأمين فى الحصول على التصنيف الائتمانى الدولى لشركاتها التابعة من مؤسسة AM BEST الدولية بتصنيف القوة المالية «B++» والتصنيف الائتمانى طويل الأجل ”bbb” بنظرة مستقبلية مستقرة، وفى ذات السياق رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تصنيف القوة المالية (IFS) لشركة مصر للتأمين إلى «AA) + egy)» من «AA) egy)». وكانت أهم العوامل فى حصول شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على هذا التصنيف، المرونة والملاءة المالية القوية للشركة الأم (مصر القابضة) والأهمية الاقتصادية للشركتين داخل المجموعة.

وأوضح عمر جودة العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للتأمين أن الشركة حققت جملة أقساط خلال العام المالى 2020/2021 بمبلغ 9.6 مليار جنيه مقابل 9.3 مليار جنيه محققة خلال العام المالى 2019/2020 بزيادة قدرها 249 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 2.7%.

وقد بلغت جملة التعويضات المسددة من شركة مصر للتأمين خلال العام المالى 2020/2021 مبلغ 3.6 مليار جنيه مقابل مبلغ 4.0 مليار جنيه خلال عام المقارنة بمعدل انخفاض قدره (10.4%).

وأضاف جودة بأن إجمالى استثمارات الشركة بلغت فى 30/6/2021 مبلغ 33.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 28.3 مليار جنيه فى 30/6/2020 بمعدل نمو 17.1%، وان حقوق المساهمين فى 30/6/2021 بلغت 19.0 مليار جنيه مقابل 14.4 مليار جنيه فى 30/6/2020 بمعدل نمو 31.9%، كما بلغت حقوق حملة الوثائق 13.7 مليار جنيه فى 30/6/2021 مقابل 13.2 مليار جنيه فى 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 4.3%.

وقد ارتفع صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 30/6/2021 ليبلغ 2.256 مليار جنيه مقابل 2.235 مليار جنيه للعام المنتهى فى 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 1.0%.

من ناحية أخرى أكد د. أحمد عبدالسلام عبدالعزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة بأن الشركة حققت إجمالى أقساط خلال العام المالى 2020/2021 بلغ 7.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 5.0 مليار جنيه محققة خلال العام المالى 2019/2020 بزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 53.9%.

وأوضح/ د. أحمد عبدالسلام بأن إجمالى استثمارات الشركة فى 30/6/2021 بلغ 37.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 28.0 مليار جنيه فى 30/6/2020 وبمعدل نمو قدره 32.6%، وأن حقوق المساهمين فى 30/6/2021 بلغت 11.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 6.5 مليار جنيه فى 30/6/2020 وبمعدل نمو قدره 70.3%، بينما بلغت حقوق حملة الوثائق 27.4 مليار جنيه فى 30/6/2021 مقابل 24.0 مليار جنيه فى 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 14.2%.

وقد ارتفع صافى أرباح العام المالى المنتهى فى 30/6/2021 ليبلغ 1.622 مليار جنيه مقابل 1.546 مليار جنيه للعام المالى المنتهى فى 30/6/2020 بمعدل نمو 4.9%.

وأكد محمد عمر الفاروق جلال ــ العضو المنتدب التنفيذى والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية ــ أن الشركة نجحت فى تحقيق إيرادات نشاط لعام 2020/2021 بلغت 390.6 مليون جنيه مقابل مبلغ 340.4 مليون جنيه بعام 2019/2020 بمعدل نمو 14.7%، كما بلغ مجمل الربح للعام المالى المنتهى فى 30/6/2021 مبلغ 209.6 مليون جنيه مقابل مبلغ 170.8 مليون جنيه فى 30/6/2020 بمعدل نمو 22.7%.

وقد بلغت حقوق المساهمين مبلغ 1.231 مليار جنيه فى 30/6/2021 مقابل مبلغ 1.187 مليار جنيه فى 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 3.7% وأوضح أن الشركة حققت صافى أرباح للعام المالى 2020/2021 بلغ 130.2 مليون جنيه مقابل مبلغ 60.1 مليون جنيه بعام 2019/2020 بمعدل نمو 116.6%.