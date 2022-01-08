مصر للطيران تعلن إصابة مضيفين برحلة تونس نتيجة اضطرابات جوية

تعرضت رحلة مصر لطيران رقم 843 المتجه إلى تونس، صباح اليوم، لمطب هوائي شديد نتيجة اضطرابات فى الغلاف الجوي؛ ماتسبب فى إصابة اثنين من طاقم الضيافة.



وذكر مصدر ممسؤول بالشركة، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية تعرضت رحلة الشركة من طراز بوينج B737-800 وعلى متنها 91 راكبا، لمطب هوائي شديد نتيجة اضطرابات فى الغلاف الجوى، وذلك قبيل هبوطها بمطار قرطاج الدولى فى تونس؛ مما أدى إلى إصابة اثنين من طاقم الضيافة بإصابات طفيفة بينما لم يصب أحد من الركاب.



وأشار المصدر إلى أن الطائرة هَبَطَت بسلام في مطار قرطاج، وأقلعت فى رحلة العودة إلى القاهرة مرة أخرى منذ قليل وعلى متنها 99 راكبا.