أعلن وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، أن موجة أوميكرون التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في لبنان قد تتحول إلى تسونامي.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم بالتزامن مع ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا إلى 7547 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة الى 17 حالة وفاة.

وأكد الأبيض أن الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة لا يزال مستقرا، ويتم العمل على تعزيز القدرة الاستيعابية.

وحول أسباب تفاقم النقص في الأدوية وخصوصا لعلاج مرضى السرطان فضلا عن النقص في الحليب، أوضح الوزير اللبناني أن سيتم تسليم الصيدليات كميات كبيرة من الحليب، كما أن أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة في طريقها إلى لبنان قريبا.

وأكد وزير الصحة العامة أن كل فريق الوزارة يبذل جهودا حثيثة لتأمين الحاجات المطلوبة من الحليب والأدوية بغض النظر عن النقص الحاد في الموارد.