تشكيل فريق عسكري إسرائيلي لصياغة قواعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

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قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشكيل فريق من الجنود والضباط لصياغة القواعد والسياسات العسكرية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، عن هيئة البث الإسرائيلية، أنّ جيش الاحتلال قرر تشكيل طاقم رفيع المستوى للتعاطي مع مواقع ووسائل التواصل.

ومن المتوقع صدور وثيقة وصياغة خطة معينة تنظم ما يحدث بين الجنود والقادة والمشاركات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا القرار بناء على توصية من قبل رئيس هيئة الطيران المدني، اللواء يانيف عاسور.

ونقلت القناة العبرية على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش على دراية كاملة بالاتجاهات التي تتطور في المجال الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، ويقوم بدراستها وفهمها بشكل كبير.