التموين: توريد 200 ألف طن قصب منذ بداية الموسم وحتى الآن

أعلن رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عصام البديوي أنه تم توريد نحو200 ألف طن قصب منذ بداية الموسم في 28 ديسمبر الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم سداد مستحقات المزارعين مباشرة عن طريق البنوك (الزراعي- الأهلي-مصر) بعد 15 يوما من التوريد بقيمة 90% من أسعار القصب للمزارعين.

وأضاف البديوي، في تصريحات له اليوم على هامش جولة بمصنع كوم امبو لقصب السكر أننا نستهدف خلال الموسم الحالي توريد نحو 8.5 مليون طن قصب متوقع الحصول منهم على 900 ألف طن سكر، منوها بأن مصر تستهلك نحو 3.2 مليون طن سنويا واستطعنا تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 89%، فيما يتم حاليا استيراد نحو 600 الف طن،متوقعا زيادة الإنتاج المحلي مع بدء تشغيل مصنع القناة للسكر المقام بمحافظة المنيا بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا.

وفيما يتعلق بتصدير السكر، قال البديوي، إنه تم التعاقد العام الحالي على تصدير 150 ألف طن سكر، بالإضافة إلى انه يتم تصدير السكر البني إلى كينيا.

وفي سياق آخر، قال البديوي، إنه تم الانتهاء من دراسة خطة تطوير الشاملة لشركة السكر والشركات التابعة من جانب تحالف"سيجمان ورولاند برجو"، موضحا أن التكلفة الاستثمارية للتطوير تبلغ نحو 7.3 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منها في 2030.

وأَوضح أن الدراسة استهدفت التطوير على المستوى الإداري والمالي و والفنية لرفع الانتاجية إلى 15 مليون طن قصب(1.8 مليون طن سكر) وزيادة إنتاج الكحول لتبلغ 140 ألف طن مقارنة 80 ألف طن حاليا،وزيادة كمية مخلفات قصب السكر(الباجاس) وبالتالي رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة الورق والخشب.

وأشار إلى أن الدراسة قامت على عدة 4 محاور الأول اقتصاديات الزراعة من خلال تحسين عمليات الزراعة من حيث الزراعة بالشتل والري بالتنقيط، وانشاء مصانع للأسمدة والأعلاف، لافتا إلى أنه من المستهدف إنشاء 3 مصانع للأسمدة من مخلفات صناعة قصب السكر في مناطق كوم أمبو، ونجع حمادي وقوص منوها بأن بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه للمصنع الواحد، منوها بأنه جارٍ حاليا الانتهاء من المناقشات النهائية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،وشركة سيجمان للاستقرار على الوضع النهائي وعرضها على وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، مشيرا إلى أن مدة انشاء المصنع عامين.

وأوضح البديوي أن المحور الرابع وضع خطة تسويقية متطورة تعتمد تطوير المنافذ الحالية، وتشكيل ادارة تسويق وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى التعاون مع شركات التجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن حجم أعمال الشركة حاليا بلغت 13 مليار جنيه ونستهدف بعد التطوير زيادتها إلى 22 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الدراسة تتضمن استغلال البنية الأساسية الموجودة بمصنعي جرجا ودشنا للسكر، وذلك لإضافة مقدمة مصنع بنجر على غرار مصنع أبو قرقاص للاستفادة من موسم توريد قصب وبنجر السكر.

كما ركزت الدراسة، على تطوير وتحديث قطاع النقل في الشركة لأن محركات الوحدات النهرية(140 وحدة) قديمة وتحتاج للتطوير لتقصير زمن الرحلة تكاليف استهلاك السولار.

وأضاف أن الدراسة شملت إعادة هيكلة مصنع الخشب الحبيبى التابع لمصنع سكر كوم أمبو والذي تم إنشاؤه في 1965 وتطويره في 1997،منوها بأن الخط الموجود حاليا ينتج الخشب الحبيبي بتخانات مختلفة(8 ملي، و15ملي، 38 ملي، ونستهدف في المرحلة المقبلة زيادة حجم إنتاجه ليبلغ حوالي 18 ألف طن خشب سنويا بإجمالي 665. 641 ألف لوح تخانات.

وأشار الى أن الدراسة شملت تطوير شركة مصر ادفو للب وورق الكتابة والطباعة لانتاج الورق الأبيض (60-80 جرام) ، لافتا الى أنه شهد خلال الفترة الماضية تعثر ولكن تم مؤخرا إعادة تشغيله مرة أخرى وتحويل إنتاجه إلى ورق الكرافت نحو(60 ألف طن سنويا)، بالإضافة إلى منتجات الكرتون، بالاضافة الى مصنع السكر ولب الورق بقوص الذي بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويا وقد استفادت المصانع المحلية من ارتفاع أسعار الورق والنقل عالميا وزاد الطلب عليها.

وتطرقت الدراسة، إلى تطوير مصنع المعدات الخاصة بصناعة السكر ودمجها مع قطاع المشروعات وذلك لانتاج خطوط انتاج كاملة لصناعة السكر سواء من القصب أو البنجر بالإضافة الى إنتاج قطاع الغيار التى تخدم منظومة صناعة السكر والصناعات الأخرى كالزيوت والمعدات والآلات الميكانيكية بتكلفة استثمارية تصل الى مليوني دولار.

وأضاف وفقا للدراسة سيتم تطوير مصنع العطور التابع للشركة من النواحي الفنية والأشكال والعبوات حيث يبلغ إنتاج المصنع حاليا ما يتراوح من 50 الى 60 مليون عبوة سنويا ولا تتجاوز المبيعات 50 مليون جنيه نظرا لضعف التسويق،منوها بأنه تم شراء ماكينات حديثة لزيادة انتاج العبوات لتصل الى 3600 عبوة في الساعة مقارنة ب 4500 عبوة في الوردية (8 ساعات).

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا وما ترتب عليه من زيادة الطلب على الكحول قال البديوي لدينا احتياطي استراتيجي كبير حيث ننتج حوالي 80 ألف طن كحول ايثيلي سنويا بمعدل يتراوح من 220 الى 225 طن يوم وهو ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي وبالتالي نقوم بتصدير الفائض لبعض الدول كفرنسا،وإيطاليا،والمغرب واليمن والمملكة العربية السعودية والكويت.

وحول ارتفاع أسعار النقل العالمية والنولون وتأثيرها على أسعار المنتجات أوضح البديوي أن الشركة تمتلك اسطول كبير من النقل النهري والبري، بالإضافة إلى شبكة"الديكوفيل" نقل القصب والتي تعد أطول شبكة سكك حديد على مستوى مصر.