الشعبة العامة للمصدِّرين تتوقع تحقيق الصادرات المصرية معدلات قياسية جديدة

توقع شريف الجبلى رئيس الشعبة العامة للمصدرين ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن تحقق الصادرات المصرية رقما قياسيا هذا العام لأول مرة فى تاريخها هو نتاج طبيعى للجهود والحوافز التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأضاف الجبلى أن صرف المتأخرات التصديرية وإقرار برنامج جديد للمساندة وحل مشكلة نقص السيولة التى كانت تواجه المصانع كان لها مفعول السحر فى فتح شهية المصدرين ونجاحهم فى غزو المزيد من الاسواق الجديدة.

وتوقع الجبلى استمرار تحقيق الصادرات المصرية أرقاما قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة وصولا إلى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.

يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجارى، عن تسجيل الصادرات المصرية زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالى 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

وتصدرت المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، قائمة أبرز القطاعات التى زاد حجم صادراتها بشكل ملحوظ.

وأشار الجبلى إلى أن توجيه الرئيس السيسى بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة سيسهم فى زيادة معدلات نمو القطاع، كما أنه سيعمل على زيادة عدد الشركات المصدرة وهو ما سينعكس بالايجاب على الاقتصاد ككل.