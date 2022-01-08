العربية: 56 شخصًا قتُلوا في ضربة جوية إثيوبية على مخيم نازحين بتيجراي

قالت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، إنّ 56 شخصًا قتُلوا فيما أصيب 30 آخرون، في ضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين في تيجراي.



وكانت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد أفادت أمس الجمعة، بمقتل ثلاثة لاجئين إريتريين من بينهم طفلان، وأصيب 4، إثر غارة جوية في منطقة تيجراي شمالي إثيوبيا التي كانت محور حرب على مدى أشهر.



وذكر بيان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أنّ 4 لاجئين آخرين أصيبوا في الضربة، وأضاف: "لحسن الحظ حياتهم ليست في خطر".



وفي الأشهر الأخيرة، شن الجيش الإثيوبي عدة غارات جوية مميتة في تيجراي.