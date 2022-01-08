تلفزيون كازاخستان: وفاة أكثر من 40 شخصا واعتقال المئات إثر الاضطرابات التي تشهدها البلاد

أورد التلفزيون الرسمي في كازاخستان أرقاما رسمية ، اليوم السبت، تفيد باعتقال أكثر من 4400 شخص، ووفاة ما يتجاوز 40 آخرين إثر الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

ويبدو أن هذه الأرقام تشمل قتلى من بين قوات الأمن الكازاخية.

وأصدر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أمرا باعتبار اليوم السبت يوم حداد وطني، لتذكر "الضحايا الكثيرين للأحداث المأساوية في بعض أجزاء من البلاد."

وثمة مخاوف من أن يكون عدد القتلى أكثر بكثير، بعدما أصدر الرئيس أمس أمرا بإطلاق النار لقمع الاحتجاجات ضد حكومته.

وزعم توكاييف، أن إجمالي 20 ألف من "قطاع الطرق" هاجموا مدينة "الماتي"، أكبر مدينة في البلاد، حيث تحتدم الاضطرابات العنيفة، بشكل خاص، في الأيام الأخيرة.

وتابع أن "الإرهابيين" كان يتم توجيههم من الخارج، إلا أنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

و طلب رئيس كازاخستان منظمة معاهدة الأمن الجماعي المساعدة في استعادة النظام العام ، ونشرت روسيا أول أمس الخميس قوات في كازاخستان.