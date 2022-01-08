رسالة جندي من الحرب العالمية تصل إلى أرملته بعد 75 عام

بعد مرور 75 عامًا، وصلت أخيرًا رسالة جندي أمريكي شارك فى الحرب العالمية الثانية إلى «أرملته» فى ولاية ماساتشوستس.

ووفقًا لما أشارت إليه شبكة WBZ-TV التلفزيونية، فإن الجندي الأمريكي «جون جونسالفيس»، أرسل أثناء الحرب العالمية الثانية فى ألمانيا، رسالة إلى والدته لطمئنتها بشأن حالة بالمعسكر.

وذكرت خدمة البريد الأمريكية (USPS) أن رسالة جون جونسالفيس المرسلة إلى والدته، ظهرت في أواخر ديسمبر الماضي أثناء عمليات مراجعة وإعادة توزيع في مركز البريد بولاية بنسلفانيا، بعد مضي 76 عاماً على إرسالها.

وتوصلت جهود البحث إلى أن والدة جونسالفيس المعنية برسالته، والتي بعثها في عمر 22 عاماً، توفيت منذ فترة طويلة، كما توفي الجندي السابق في عام 2015، وفقا لموقع الرؤية.

وتمكنت خدمة البريد الأمريكية من الوصول إلى أنجلينا جونسالفيس، أرملة الرقيب السابق، وهي مقيمة في مدينة وبرن بولاية ماساتشوستس.

وقالت أنجلينا لشبكة WBZ-TV التلفزيونية إن قراءة الرسالة العتيقة من زوجها الراحل غمرتها بمشاعر وذكريات عاطفية.

وأضافت: «أحببتها للغاية، لم أصدق أنني أقرأ كلماته، وقد شعرت بوجوده معي في تلك اللحظات».

وأوضحت الأرملة أن كلمات الرسالة كان لها وقع خاص في قلبها، فقد كتبها الجندي الراحل لوالدته قبل أن تلتقي به للمرة الأولى.

وجاء في الرسالة المكتوبة في العام 1945: «أمي العزيزة، تلقيت منك رسالة أخرى اليوم، وسعدت بمعرفة أن كل شيء على ما يرام، بالنسبة لي أنا بخير وبصحة جيدة، لكن بالنسبة للطعام فهو رديء جداً في معظم الأوقات».

وكتب الجندي في نهاية الرسالة: «مع حبي، جون، آمل أن أراك قريباً».

ووصلت الرسالة إلى أرملة جونسالفيس برفقة خطاب من خدمة البريد الأمريكية يقول «إن تسليم هذه الرسالة كان أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا».

وعقب تلقي الرسالة اتصلت عائلة جونسالفيس بخدمة البريد الأمريكية وشكرتهم على اهتمامهم بتوصيل الرسالة، وقالت أرملة الرقيب البالغة 89 عاماً، إنها شعرت كما لو كان زوجها قد عاد إليها.