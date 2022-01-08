رئيس الزمالك: حل أزمة مستحقات «ألعاب الصالات» والتجديد للاعبين الأسبوع المقبل

أكد مرتضي منصور رئيس الزمالك، عن اقتراب إنتهاء الأزمة الراهنة بشأن المستحقات المتأخرة للاعبي "ألعاب الصالات"، والتي لم يحصلو عليها منذ 4 أشهر ماضية.

وقال مرتضى في حديثه من الصحفيين ومسؤولي صفحات الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، في جلسة أقيمت على صال محمد حسن حلمي بمقر الأبيض: "النادي يمر بأصعب الظروف في الفترة الحالية، وتم فتح صفحة جديدة مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يقوم بدعم القلعة البيضاء بكل قوة، وأنه يريد إقامة الانتخابات دون مشاكل".

أضاف منصور أنه يدعو اللجنة السابقة التي خرجت في الفترة الماضية زاعمة أنها ستقوم بعمل مؤتمر صحفي للرد على مجلس الإدارة المنتخب بأن يأتوا إلى مكتبه في النادي لتنظيم مؤتمر صحفي والرد عليهم بالمستندات.

وشدد: "الأسبوع المقبل سنحسم خلاله ملف التجديدات لعقود اللاعبين، أي لاعب يريد الإستمرار مع الزمالك سنقوم بالتجديد له الأسبوع المقبل".

وأوضح "فريق تنس الطاولة له مستحقات بمليوني جنيه، وفريق السلة له 25 مليون جنيه".

وتابع"يوم الأحد كل لاعبي الطائرة والسلة وتنس الطاولة سيحصلون على مستحقاتهم، الأسبوع المقبل أي لاعب في فريق الكرة لديه النية للتجديد سنجدد له".

واختتم: "حدثت اجتماعات عديدة خلال الأيام الماضية، وخلال الوقت الحالي هناك تدفق للأموال لحل الأزمات، الزمالك خلال الوقت الحالي عاد إلى ما كان قبل نوفمبر 2020".