مصرع 14 شخصا وإصابة 17 آخرين إثر تصادم سيارتين على الطريق الدولي بجنوب سيناء

لقى 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 17 آخرون، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء.

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم السبت، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس نقل عام، على بعد 10 كيلومترات من مدينة طور سيناء اتجاه مدينة شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع 14 شخصًا وإصابة 17 آخرين حتى الآن.

ودفعت هيئة إسعاف جنوب سيناء بـ14 سيارة إسعاف، لنقل الجثث إلى ثلاجة مستشفي الطور العام، والمصابين إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء، وأُخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.