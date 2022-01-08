قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12 ألفا و850 طفلا وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10 آلاف و800، يقطنوا في 516 مؤسسة رعاية.



وأوضحت الوزارة أنه تم تبني نهج ييسر إجراءات الكفالة لم يسبق له مثيل، بالتعاون مع الجهات المعنية، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الكفالة، حتى وصلت الطلبات إلى 2700 طلب، وجاري إنهاء إجراءاتها.



وأشارت إلى أنه تم تقديم كل التسهيلات للأسر الراغبة في كفالة الأطفال، بعد الانتهاء من بحث الأسر والتحقق من بيئتها الأسرية واستجابتها للمصلحة الفضلى للطفل.