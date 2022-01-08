الجيش اليمني يتقدم صوب مواقع جديدة في محافظة البيضاء

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، تقدمه إلى أولى مناطق مديرية نعمان، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان مقتضب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن "قوات الجيش وألوية العمالقة حررت عزلة مسور آل دباش وعزلة اللخف وصولاً إلى عزلة الساحة مركز مديرية نعمان، عقب معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي".

وأشار إلى أن المعارك تسببت في انهيار كبير في صفوف ميليشيا الحوثي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا بعد يوم واحد من تقدم قوات الجيش والعمالقة في محافظة شبوة، إذ تمكنت من السيطرة على مديرية بيحان، خلال عملية عسكرية واسعة نفذتها ضد الحوثيين.

وأكد مصدر محلي مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن قوات الجيش بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية لتحرير مديرية عين المحاذية لمديرية حريب جنوبي مأرب.

وأوضح أن مقاتلات تحالف دعم للشرعية في اليمن، ساندت قوات الجيش أثناء استكمال تحرير محافظة شبوة، حيث استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين بغارات جوية عنيفة، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة قي صفوفهم.

وتعد مديرية "عين" آخر مديرية تبقت تحت سيطرة الحوثيين، من أصل 17 مديرية.

ولم يصدر الحوثيون تعليقا عن الخسائر حتى الآن.

ويشهد اليمن صراعا مسلحا بين قوات الجيش الحكومي المدعومة بقوات التحالف ، ومسلحي الحوثيين ، المتهمين بتلقي الدعم من إيران وانقلابهم على الشرعية وسيطرتهم على صنعاء ومحافظات يمنية عدة بقوة السلاح.