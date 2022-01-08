ضبط 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من ضبط تشكيل عصابي يضم 6 أشخاص، خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو، وحيازة الأسلحة النارية.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين في الخصوص وشبين القناطر وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، وبحوزتهم 2 سلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقتين من ذات العيار، وضبط 70 جراما من الهيروين المخدر، و50 جراما من مخدر الحشيش و100 جرام من مخدر الاستروكس و65 جراما من مخدر البانجو.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.