تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث مروري

قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها إلى مصر في ضحايا حادث مروري وقع بين محافظتي السويس وجنوب سيناء وخلف 16 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إنها تلقت بأسف نبأ وفاة وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء حادث مروري بين مدينة الطور (عاصمة جنوب سيناء) ومحافظة السويس بمصر، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت: "نسأل الله أن يتغمد الضحايا برحمته ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونقدم تعازينا لمصر".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة المصرية، مقتل 16 شخصا وإصابة 18 آخرين على الأقل، جراء حادث مروري، وقع على الطريق الرابط بين محافظتي السويس وجنوب سيناء شرقي البلاد.