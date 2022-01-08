تحذير من إغلاق محتمل لـ90% من المراكز الصحية في أفغانستان

حذر تقرير جديد صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية من إغلاق محتمل لما يقرب من 90% من المراكز الصحية في أفغانستان، بحلول نهاية العام الحالي 2022 بسبب الوضع الاقتصادي الحالي.

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، نقلا عن تقرير لجنة الإنقاذ الدولية (منظمة دولية غير حكومية معنية بتقديم مساعدات إنسانية)، أن ملايين الأفغان سيتركون دون خدمات المرافق الصحية وقد يفقد ملايين آخرين أرواحهم إذا استمر الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي.

كما حذر التقرير من مستقبل قاتم للشعب الأفغاني، فقد قدر التقرير أن ما يصل إلى 97% من سكان أفغانستان قد يواجهون المجاعة بحلول نهاية العام الحالي.

كما ذكر تقرير لجنة الإنقاذ الدولية أن الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد قد يؤدي إلى إغلاق ما يقرب من 90% من المراكز الصحية في أفغانستان.

ودعت لجنة الإنقاذ الدولية المجتمع الدولي لمساعدة قطاع الصحة في أفغانستان.

جاء التقرير في وقت، أشار فيه برنامج الأغذية العالمي، إلى أن أفغانستان تشهد فقرا مدقعا بسبب تسريح العمال ومواجهة أوضاع اقتصادية صعبة.

وقال البرنامج أيضا إنه بحاجة إلى 2.6 مليار دولار لإطعام حوالي 23 مليون أفغاني على شفا المجاعة الآن.