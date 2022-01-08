سوق السيارات تبدأ العام الجديد بزيادة الأسعار مع نقص المعروض

10 آلاف جنيه زيادة جديدة فى أسعار بعض الموديلات

مع بداية العام الجديد رفع عدد من وكلاء السيارات فى السوق المصرية بعض الموديلات بنسب تراوحت بين 2% و7%، وبهذا تواصل أسعار السيارات ارتفاعها للشهر السابع على التوالى فى السوق المحلية على خلفية نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار الشحن عالميًا.

ففى الأسبوع الأول من 2022 رفعت شركة غبور سعر العلامة هيونداى بنحو ألفين جنيه، لتلحق بها شركة كيان إيجيبت وكيل سكودا فى مصر، حيث أبلغت موزعيها برفع أسعار 5 موديلات بقيمة تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف جنيه، هما «سكالا وكاميك وأوكتافيا وكودياك وسوبيرب».

كما رفعت العلامة اليابانية نيسان موتورز أسعار نيسان «صني» فى السوق المصرية بزيادة تبلغ نحو 2500 جنيه.

وتشهد سوق السيارات المصرى حالة من الارتباك خلال الفترة الأخيرة، ما بين عيوب فى الصناعة وارتفاع بالأسعار بسبب خفض غالبية الإنتاج عالميًا، نتيجة لمشاكل نقص الرقائق الالكترونية، مع ارتفاع أسعار الشحن.

إلنترا «CN7» موديل 2022

وارتفع سعر إلنترا CN7 بنحو ألفين جنيه ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 335 ألف جنيه، والفئة الثانية 345 ألف جنيه والثالثة 357 ألف جنيه والرابعة بـ 383 ألف جنيه، والفئة الخامسة 408 آلاف جنيه، أما السادسة قدمت بـ 445 ألف جنيه، والسابعة بلغت 510 آلاف جنيه.

سكودا أوكتافيا موديل 2022

وارتفعت أسعار السيارة سكودا أوكتافيا بنحو 15 ألف جنيه ليصل سعر الفئة الأولى إلى 445 ألف جنيه مقابل 430 ألف جنيه، والفئة الثانية بلغت 505 آلاف جنيه من 490 ألف جنيه، والفئة الثالثة 545 ألف جنيه مقارنة بـ 530 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة 695 ألف جنيه بدلا 685 ألف جنيه.

سكودا سكالا

زادت السيارة سكودا سكالا بنحو 5 آلاف لتصل سعر الفئة الأولى من السيارة إلى ألف جنيه مقابل 365 ألف جنيه، فيما بلغت الفئة الثانية 440 ألف جنيه مقارنة بنحو 435 ألف جنيه.

سكودا كاميك

ارتفعت بنحو 10 آلاف جنيه ليصل سعر الفئة الأولى بنحو 400 ألف جنيه بدلا من 390 ألف جنيه، والفئة الثانية بلغت 465 ألف جنيه مقابل 455 ألف جنيه.

سكودا كودياك

ارتفعت بما يتراوح ما بين 10 و30 ألف جنيه ليصل سعر الفئة الأولى إلى 580 ألف جنيه، مقابل 570 ألف جنيه، والفئة الثانية 635 ألف جنيه مقابل 620 ألف جنيه، والفئة الثالثة بلغت 715 ألف جنيه بدلا من 700 ألف جنيه، والرابعة 760 ألف جنيه مقابل 745 ألف جنيه.

سكودا سوبيرب

ارتفعت بقيمة تتراوح بين 10 و30 ألف جنيه ليصل سعر الفئة الأولى إلى 530 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ 595 ألف جنيه والفئة الثالثة 655 ألف جنيه والرابعة 880 ألف جنيه.

نيسان صنى

ارتفع سعر الفئة الأولى ليصل إلى 197.400 ألف جنيه، مقابل 194.900 ألف جنيه، وبلغ سعرت الفئة الثانية 218.500 ألف جنيه بدلا من 216 ألف جنيه، والفئة الثالثة بقيمة 232 ألف جنيه بدلا من 229.500 ألف جنيه، بينما الفئة الرابعة بلغت 243 ألف جنيه بدلا من 240.500 ألف جنيه. فيما أبقت شركة نيسان على أسعار موديلات نيسان «سنترا ونافارا وأورفان وچوك الكروس».

وتشهد سوق السيارات المصرية، تحديدا منذ بداية النصف الثانى من 2021 موجة زيادات متتالية فى الأسعار طالت جميع السيارات تقريبًا، نتيجة قيام الوكلاء والمستوردين بزيادة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الشحن، إلى جانب ظهور «الأوفر برايس».