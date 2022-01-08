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البنك الدولي: كورونا رابع أزمة تضرب الشرق الأوسط في 10 سنوات


نشر في: السبت 8 يناير 2022 - 5:48 م | آخر تحديث: السبت 8 يناير 2022 - 5:48 م

قالت مدونة للبنك الدولي، نُشرت على موقع أصوات التابع له، مؤخرا، إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تُعد رابع أزمة تصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العِقد الذي أعقب الانتفاضات الشعبية أو ما يسمى بالربيع العربي.

وأشارت المدونة إلى انخفاضات أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، وتجدد الاحتجاجات في 2019، وهي تختلف عن الأزمات الأخرى بسبب آثارها واسعة النطاق وتداعياتها على توزيع الدخل.

وأضافت أنه وحتى قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية الجسيمة، وهي ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات العمل في السوق غير الرسمية، وتدني المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وصعوبة بيئة الأعمال، وقلة الوظائف الجيدة، وانعدام الأمن الغذائي، وأوضاع الهشاشة والصراع (مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين).


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