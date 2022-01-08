الأوقاف تحيل 3 أئمة للتحقيق بسبب تجاوز وقت الخطبة

أحالت وزارة الأوقاف، أمس، 3 أئمة للتحقيق، مع خصم شهر من بدل صعود المنبر من كل منهم؛ بسبب تجاوزهم وقت خطبة الجمعة الماضي، بالمخالفة لضوابط وتعليمات الوزارة بشأن مكافحة فيروس كورونا، حيث كانت قد قررت الوزارة تحديد 10 دقائق فقط لخطبة الجمعة، وشددت على ضرورة الالتزام بذلك داخل المساجد.

جاء ذلك بناء على تقرير المديريات الإقليمية، حيث قرر رئيس القطاع الديني معاقبة الـ3 أئمة، وهم: علاء عبدالدايم مجاور عسر، إمام وخطيب مسجد "بلال بن رباح" بالصالحية الجديدة مديرية أوقاف الشرقية - إسماعيل جمعة أحمد إسماعيل، إمام وخطيب مسجد "الرحمة" بإدارة صافور مديرية أوقاف الشرقية - محمود محمد عبدالعظيم، إمام وخطيب مسجد "السبعة" بسدس إدارة أوقاف ببا مديرية أوقاف بني سويف.

وحررت مديرية أوقاف كفر الشيخ، أمس، محضرًا ضد "محمد محمود القصاص" مركز شرطة فوه كفر الشيخ برقم 55 لسنة 2022، لقيامه بنشر أخبار غير صحيحة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنه سيؤدي خطبة الجمعة بأحد المساجد بمحافظة كفر الشيخ على غير الحقيقة، مما يسبب تشتيتا لعمل مفتشي المتابعة بالمديريات والديوان العام، من خلال تلك المنشورات الكاذبة.

وحذرت مديرية أوقاف كفر الشيخ، بأن "محمد محمود القصاص" ليس له ترخيص خطابة من الأوقاف وغير مصرح له بها، وأن ما نشر لا أساس له من الصحة، وتؤكد عدم السماح للمذكور بأي عمل دعوي خطابة أو إمامة أو خلافه، مع إحالة من يسمح له بذلك للمساءلة التأديبية.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بالوزارة، إن الوزارة لا تتهاون في تطبيق أي عقوبات لمواجهة مخالفات الضوابط التي من شأنها الإضرار بحياة المواطنين، خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا، لافتا إلى أن أي مخالفة يتم ضبطها عن طريق المديريات وفرق التفتيش التابعة للوزارة، يتم التعامل الفوري معها من خلال إحالة المخالف للتحقيق وقد يصل الأمر إلى إنهاء الخدمة.

وأشار المصدر، لـ"الشروق"، إلى أن الوزارة مستمرة في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية بدون أي إخلال بالتعليمات، والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بضوابط مكافحة كورونا والالتزام بكل ما تصدره اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.