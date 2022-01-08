اتفاق سوداني أممي على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية

تلقَّى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، عن مجلس السيادة قوله - في بيان - إنّ الاتصال شهد التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات.

وبحسب البيان، فقد أطلع رئيس مجلس السيادة السوداني قد الأمين العام للأمم المتحدة على تطورات الأوضاع في البلاد، والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والحكم الرشيد.

من جانبه، أكّد "الأمين العام" اهتمام الأمم المتحدة باستقرار الفترة الانتقالية وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني.

واتفق الطرفان على "ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة".

ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.